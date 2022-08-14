8 ضوابط لصرف بدل التميز للممارس الصحي

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ضوابط صرف بدل التميز:





تقييم أداء وظيفي بتقدير ممتاز لعامي 2020 و2021.



أن يكون أكمل عامين من العمل قبل تاريخ 1 يناير 2021 ويكون منضبطا وظيفيا.



أن يكون الموظف حاصلا على تصنيف مهني ساري المفعول.



تحقيق إنتاجية عاليه والتزام فعال بأداء المهام الوظيفية.



على جميع الأطباء أن يكونوا حاصلين على شهادة الامتيازات السريرية الإكلينيكية.



خلو السجل المهني من إدانة أو عقوبة فنية.



في حال تأليف الممارس لكتاب علمي أو تثقيفي أو حصوله على براءة اختراع يتم الرفع بذلك للجنة للنظر في استحقاقهم البدل.



يستفيد الممارس من حصوله على جوائز أو تكريم من جهات معتمدة أو قيامه بأعمال تطوعية أو المشاركة أو نشر ورقات عمل في منتديات طبية ومجلات محكمة.



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة في تعميم أمس عن 8 ضوابط لصرف بدل التميز للممارسين الصحيين للعام المالي 2021، فيما يبدأ استقبال طلبات استحقاق صرف بدل التميز للعاملين بديوان الوزارة ومديري عموم الشؤون الصحية ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للمدن الطبية والمستشفيات المرجعية والتخصصية والتجمعات الصحية من قبل اللجنة المركزية لبدلات الكادر الصحي بديوان الوزارة اعتبارا من 28 أغسطس الجاري وحتى 8 سبتمبر القادم من خلال النظام الالكتروني (بين) وأشار التعميم إلى ضرورة استيفاء عناصر استحقاق بدل التميز.

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