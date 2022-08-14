5 فصول ترصد مؤشرات الحراك الثقافي المحلي عبر الفضاء العام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الثقافة عبر موقعها الرسمي أمس النسخة الكاملة من تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2021م والذي يأتي بعنوان «الثقافة في الفضاء العام»، ترصد من خلاله مستويات الحضور الثقافي في المساحات المفتوحة والأماكن العامة في المملكة لعام 2021م، كما تكشف عن تجليات تأثر هذا الحضور بواقع ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأتاحت الوزارة التقرير لعموم المهتمين من خلال موقعها الرسمي على الرابط المخصص حيث يمكن للعموم تحميل نسخة من التقرير والاطلاع على محتواه الذي يُلقي الضوء على الحراك الثقافي المحلي ويوثق أبرز توجهاته ويرصد مؤشراته في نحو241 صفحة، وعبر خمسة فصول.

ويتناول التقرير عبر فصوله المتعددة واقع عودة النشاط الثقافي في المملكة بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والقيود الوقائية التي قلصت من التفاعل المباشر مع الأنشطة الثقافية خارج الوسيط الرقمي، وحدت من إتاحة المرافق الثقافية، ويتأمل التقرير في هذا الواقع خلال العام 2021م، كما يحدد من هذا المنطلق «الثقافة في الفضاء العام» موضوعا للتقرير، ويتكامل بذلك مع التقرير السابق الذي تناول موضوعه «رقمنة الثقافة».

ويواصل تقرير العام 2021م ما بدأه تقريرا الحالة الثقافية للعامين 2019م و2020م من سعي لتقديم قراءة منهجية لحالة الثقافة تبيّن التحديات وتوثّق المنجزات، لكن وفق هيكلة موضوعية جديدة تعكس أبعاد الواقع الثقافي بقطاعاته المختلفة، وتعالج الثقافة بوصفها بنية واحدة لا تتجزأ، وذلك على خمسة أبعاد.

كما يخصص التقرير فصلاً سادسا لإبراز الاستنتاجات الرئيسة، بالإضافة إلى معالجة موضوع التقرير «الثقافة في الفضاء العام»، الذي يقصد به تحديدا المكان العام المفتوح، أو المساحات العامة المتاحة للاستخدام من قبل كافة أفراد المجتمع، في حين يعرّف التقرير «حضور الثقافة» على نحو يتسع إلى ممارسة الأنشطة الثقافية، وإقامة الفعاليات الثقافية، وحضور العناصر الثقافية في هوية المكان العام وإسهامها في تشكيل معالمه.

ويأتي تقرير الحالة الثقافية بوصفه منتجا معرفيا تقدمه وزارة الثقافة لجميع المهتمين برصد الحراك الثقافي المحلي داخل وخارج المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله لخلق نقطة أساس معرفية يجري تحديثها بشكل دوري وتستند على أبحاث ودراسات معتمدة.

فصول ترصد مؤشرات الحراك الثقافي:







الإدارة والصون



الإنتاج والإبداع



المشاركة الثقافية



المعارف والمهارات



الاقتصاد الإبداعي



5 أبعاد للواقع الثقافي:

1 - يعنى بحالة منظومة المحافظة على التراث ودعم الإبداع

2 - يعنى بالإنتاج والإبداع

3 - يقيم مدى قدرة المجال الثقافي على إشراك المجتمع بمختلف أطيافه في الفعاليات والممارسة الثقافية

4 - يرصد اتجاهات التعليم والتدريب الثقافي في المملكة، ومدى جاهزية المنظومة التعليمية وكفاءتها في نقل المعارف والمهارات الثقافية وبناء القدرات

5 - يرصد الاقتصاد الإبداعي أو ما يعرف بالصناعات الثقافية من خلال استعراض وتحليل البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتوفرة ذات العلاقة