ضبط 99 ألف قرص إمفيتامين بحوزة 3 أشخاص

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وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين ومقيم من الجنسية السورية بمنطقة الرياض، بحوزتهم 99,688 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر.وأوضحت المديرية في بيانها أمس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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