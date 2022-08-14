شكرا لقرائتكم خبر آخر فوج حجاج يغادر المدينة إلى الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر أمس آخر فوج من ضيوف الرحمن على الرحلة رقم SV5712 بالخطوط الجوية السعودية من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، متجهين إلى مدينة أحمد أباد بالهند، وعددهم 347 حاجا.

واختتمت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج إلى مختلف أنحاء العالم، حيث ودع الحجاج بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عامر آل خشيل.

ويكتمل بذلك إنجاز الخطة التشغيلية للحج التي بدأت بمرحلة القدوم في السادس من يونيو الماضي، ثم مرحلة المغادرة في الـ14 من يوليو الماضي.

وبلغ عدد الضيوف الذين نقلوا في المرحلتين أكثر من 350 ألف حاج: 120 ألف حاج عبر 300 رحلة مخصصة للحج، إضافة إلى أكثر من 230 ألف حاج نقلوا عبر شبكة الرحلات المجدولة والإضافية.

وكشفت إحصائيات خدمة «الأمتعة أولا» التي وفرتها «السعودية» للمرة الأولى عن تسلم 280 ألفا من الأمتعة، في الوقت الذي حققت فيه هذه الخدمة أهدافها بتسهيل إجراءات السفر وتقليل وجود الحجاج في صالة المطار.

وتضمنت الخدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة وتسلم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.