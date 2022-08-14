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توزيع وجبات غذائية على قاصدات البيت الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - جهزت وكالة الشؤون النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات التطوعية والإنسانية النسائية الوجبات والتمور لتوزيعها على القاصدات في الأيام البيض بالمسجد الحرام، أوضحت ذلك الوكيلة المساعدة للخدمات الاجتماعية الدكتورة عبير الجفير.

وأشارت إلى أن الإدارة حريصة كل الحرص على تجهيز الوجبات الغذائية الجافة للزائرات والصائمات من قاصدات البيت العتيق بشكل يومي، لا سيما في الأيام البيض من كل شهر بالأروقة والمصليات النسائية وفي صحن المطاف.

وتتشاركن معهن الأجر في صور إنسانية عنوانها التلاحم المجتعي، وأجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والسكينة، يسودها التآخي والترابط الإسلامي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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