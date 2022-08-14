شكرا لقرائتكم خبر توزيع وجبات غذائية على قاصدات البيت الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت إلى أن الإدارة حريصة كل الحرص على تجهيز الوجبات الغذائية الجافة للزائرات والصائمات من قاصدات البيت العتيق بشكل يومي، لا سيما في الأيام البيض من كل شهر بالأروقة والمصليات النسائية وفي صحن المطاف.وتتشاركن معهن الأجر في صور إنسانية عنوانها التلاحم المجتعي، وأجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والسكينة، يسودها التآخي والترابط الإسلامي.
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