شكرا لقرائتكم خبر توزيع وجبات غذائية على قاصدات البيت الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جهزت وكالة الشؤون النسائية ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات التطوعية والإنسانية النسائية الوجبات والتمور لتوزيعها على القاصدات في الأيام البيض بالمسجد الحرام، أوضحت ذلك الوكيلة المساعدة للخدمات الاجتماعية الدكتورة عبير الجفير.

وأشارت إلى أن الإدارة حريصة كل الحرص على تجهيز الوجبات الغذائية الجافة للزائرات والصائمات من قاصدات البيت العتيق بشكل يومي، لا سيما في الأيام البيض من كل شهر بالأروقة والمصليات النسائية وفي صحن المطاف.

وتتشاركن معهن الأجر في صور إنسانية عنوانها التلاحم المجتعي، وأجواء إيمانية مفعمة بالروحانية والسكينة، يسودها التآخي والترابط الإسلامي.