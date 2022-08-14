حاضنة لدعم وتمكين الأسر المنتجة في الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف توفير بيئة ملائمة لعرض وبيع المنتجات والمأكولات والأطباق المتنوعة بمتنزه الردف، دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار حاضنة الياسمين لدعم وتمكين الباعة الجائلين والأسر المنتجة من شباب وفتيات المحافظة، وتخصيص عدد من المواقع المهيأة، ذات الخدمات المكتملة من المياه والكهرباء.

وكان في استقبال المحافظ لدى وصوله أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، والوكلاء وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

واستمع إلى شرح مفصل عن حاضنات الطائف والتي تضم 15 حاضنة للأسر المنتجة والباعة الجائلين في 171 منفذ بيع منتشرة بمنتزهات وحدائق المحافظة الحيوية، حيث تهدف المبادرة إلى خدمة الباعة والأسر المنتجة من الشباب والفتيات بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لعرض وتسويق منتجاتها في الأماكن والمواقع الحيوية.

وأكد محافظ الطائف أن تبني مثل هذه الحاضنات الخلاقة المتكاملة الداعمة للأسر المنتجة والباعة الجائلين تعد خطوة أساسية في دعم شباب وفتيات المحافظة، لتمكينهم في منافذ بيع حيوية، منوها بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع البلديات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

حاضنة الياسمين:

