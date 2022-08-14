اعتماد 17 مخططا يوفر 2932 قطعة سكنية بالمدينة

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وتوفر المخططات إجمالا 2932 قطعة سكنية متعددة المساحات، و16 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية، إضافة إلى 21 حديقة عامة، و23 مسجدا، ومجموعة من المرافق العامة والحكومية.وأوضحت الأمانة أن اعتماد المخططات السكنية الجديدة تسهم في تطوير البنية التحتية للمدينة، وتغطية الطلب على الوحدات السكنية، ورفع مستوى جودة الحياة للسكان.
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