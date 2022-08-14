أمانة عسير تعاقب شركات ارتكبت 145 مخالفة

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وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة منطقة عسير المهندس عبدالله الرياعي أن إدارة تنسيق المشروعات رصدت خلال الأسبوع الماضي، عددا من المخالفات والملاحظات على بعض مقاولي الحفريات والتمديدات المتعاقدين مع عدد من الجهات الخدمية، لمخالفتهم الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات، الأمر الذي تسبب بوجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة.وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.
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