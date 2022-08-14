شكرا لقرائتكم خبر إيقاف مواطن نقل 5 مخالفين لأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت دوريات أمن الطرق في محافظة طريب على مواطن لنقله في مركبة يقودها 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير في بيانه أمس أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.