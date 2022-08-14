فرض غرامة مالية على من يرفع صوته في الأماكن العامة بالمملكة (تفاصيل)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قررت السلطات فرض غرامة مالية على من يرفع صوته في الأماكن العامة بالمملكة قدرها 100 ريال.

وقال نائب رئيس جمعية الذوق العام ، خالد عبد الكريم، إن “مجلس الوزراء أقر اللائحة مخالفات الذوق العام بعد أن مرت على عدة مراحل تمثلت بإقرارها من مجلس الشورى وهيئة الخبراء”.

وأضاف: “جاء ضمن اللائحة في البند الخامس أن التلفظ بقول أو الإتيان بفعل في الأماكن العامة فيه إيذاء أو إخافة لمرتاديها أو تعريضهم للخطر، يعتبر مخالفة للذوق العام وتطَّبق عليها غرامة (100 ريا) للمرة الأولى”.

وأكد في ذات السياق أنه تم تطبيق اللائحة على أشخاص في بعض الأسواق بالمملكة خلال الأيام الماضية، بسبب رفع أصواتهم بالسوق والتسبب بإيذاء الناس وإزعاجهم وتعكير صفوهم بما يخالف الذوق العام، داعيا إلى إبلاغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية عن أي مخالفة للذوق العام بالمملكة.