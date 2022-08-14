لسكان الرياض والباحة.. تنبيه عاجل من أمن الطرق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أصدر “أمن الطرق”، اليوم تنبيها عاجلا لسكان منطقتي الرياض، والباحة، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة هطول أمطار على عدد من المدن وهو ما يؤثر على الحركة المرورية.
وقال حساب “أمن الطرق” عبر تويتر: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الرياض-المزاحمية -حوطة بني تميم -الأفلاج -ليلى) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية،لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.
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وتابع:تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الباحة في كلٍّ من (الباحة – العقيق – القرى -المندق- بلجرشي) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.
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