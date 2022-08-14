تنبيه عاجل من أمن الطرق لسكان مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة أصدرت القوات الخاصة لـ أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة في كل من (أضم – بني يزيد – تربة – ميسان) بشأن الأحوال الجوية. ونوه أمن الطرق عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله تعالي أمطار رعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدي الرؤية. وتابع أن يأمل من الجميع أخذ الحيطة أثناء القيادة ممتنين السلامة للجميع.

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