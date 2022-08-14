محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
حذر المبعوث الصيني لشؤون شبه الجزيرة الكورية ليو شياو مينغ، من عواقب زيارة وفد الكونغرس لجزيرة تايوان اليوم الأحد برئاسة السناتور إد ماركي، معتبرا هذه الزيارة “لعبا بالنار”.
وقال ليو في تغريدة عبر “تويتر”: “هذه خطوة خطيرة للغاية تشبه اللعب بالنار، ومن يلعب بالنار سيموت منها”.
وأضاف: “نحث الدول المعنية على الالتزام بسياسة الصين الواحدة والتعامل بشكل صحيح مع قضية تايوان ووقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
وكانت أفادت وسائل إعلام سابقا بأن زيارة خمسة سياسيين أمريكيين إلى تايبيه يومي 14 و 15 أغسطس هي جزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تحذر أمريكا: “من يلعب بالنار سيموت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.