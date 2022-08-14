ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وباكستان، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.