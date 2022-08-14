اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل السفير الماليزي لدى مملكة البحرين 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة، بمكتبه اليوم الأحد، سعادة السفير شازريل بن زاهيران سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين.
ورحب سعادة وزير العدل بالسفير الماليزي، مشيدًا بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وماليزيا الصديقة وما تشهده من تطور مستمر في سائر المجالات.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالين العدلي والقانوني.
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