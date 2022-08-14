محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه اليوم الأحد، سعادة السفير ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
ورحب سعادة وزير العدل بالسفير المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تقدم ونماء مستمر على كافة الأصعدة.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات العدلية والقانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل السفير المصري لدى مملكة البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.