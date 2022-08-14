اخبار الخليج – وزير العدل يستقبل السفير المصري لدى مملكة البحرين 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمكتبه اليوم الأحد، سعادة السفير ياسر محمد شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

ورحب سعادة وزير العدل بالسفير المصري، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما تشهده من تقدم ونماء مستمر على كافة الأصعدة.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك في المجالات العدلية والقانونية.