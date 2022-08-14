تحذير لمستخدمي الطرق في الحائط والشملي بحائل بشأن الطقس

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المناطق_حائل

وجهت القوات الخاصة لـ أمن الطرق تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة حائل في كل من (الحائط – الشملي) بشأن الأحوال الجوية.

تنويه من أمن الطرق:

وقال أمن الطرق عبر حسابه بموقع تويتر: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد- بمشيئة الله- أمطارًا رعدية، يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحدُ من مدى الرؤية؛ لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

طقس اليوم:

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، في حين يستمر تواجد العوالق الترابية على أجزاء من شرق ووسط وجنوب وجنوب غرب المملكة.

ونشر المركز صور الرادارات التي توضح تأثر أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنور بأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار.

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Source almnatiq

