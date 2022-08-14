لتسهيل إنجاز المعاملات الإلكترونية.. “التأمينات الاجتماعية” تقدم 45 خدمة إلكترونية لأصحاب الأعمال والمنشآت

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، (اليوم الأحد)، عن الخدمات الإلكترونية التي توفرها لعملائها من أصحاب الأعمال، والتي يمكن إنجازها من خلال منصة “خدمات الأعمال” عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وتضمّنت “خدمات الأعمال” 45 خدمة إلكترونية لتسهيل إنجاز المعاملات الإلكترونية على أصحاب الأعمال، وتشمل خدمات: “تعديل بيانات المنشأة، وإصدار شهادة منشأة، وتحديث الأجور، وتعديل الكيان القانوني للمنشأة، ونقل ملكية المنشأة، ولوحة معلومات الفاتورة، وإنهاء نشاط منشأة، وتسجيل منشأة حكومية أو خليجية أو منظمة دولية أو منظمة إقليمية، واستبعاد مشترك، وتعديل سبب استبعاد مشترك، وتعديل مدة الاشتراك بأثر رجعي، والاستفسار أو الإبلاغ عن إصابة عمل”.

كما شملت المنصة خدمات: “إدارة مشرفي المنشأة، وتغيير مدير حسابات الفروع، وإدارة ملاك المنشأة، وتسجيل حساب تأمينات أونلاين لمنشأة مسجلة، وتعديل نوع السداد، وعرض البيانات التاريخية للمخالفات، وخفض نسبة الأخطار المهنية، وتقسيط مديونية منشأة، والاعتراض على قرار مخالفة، وإكمال بيانات مشترك غير سعودي مسجل آلياً، وتعديل تغطية مشترك، وتعديل مدة الاشتراك لمشترك نشيط، وتعديل الأجر بأثر رجعي، وتعديل المهنة والأجر لمشترك، ونقل جميع المشتركين، ونقل مشترك بين فروع المنشأة، وعرض قائمة بالمشتركين لدى المنشأة”.

وضمّت أيضاً خدمات: “إصدار شهادة منشأة لديها تقسيط مديونية، وإصدار شهادة الزكاة والدخل، وإصدار شهادة لمنشأة منتهية النشاط، والإعفاء من غرامات التأخير، وتعديل نوع المنشأة، وتوثيق عقد مشترك نشيط، وربط منشأة مع منشأة أخرى، وفصل المنشآت المرتبطة، وتحويل الرصيد الدائن بين فروع المنشأة، ورد الرصيد الدائن، وتسجيل المقيم المميز، وتسجيل مشترك سعودي، وتسجيل مشترك غير سعودي، وتعديل بيانات مشترك، وبحث معاملات الإصابات المهنية المعلقة لدى المنشأة، وصرف مستحقات نفقة ترحيل مشترك عاجز جثمان”.

ويمكن لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية بالمملكة معرفة تفاصيل كل خدمة عبر الدخول على هذا الرابط.



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Source akhbaar24

