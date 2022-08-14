“تعليم الرياض” يدعو المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية للحضور لمطابقة الوثائق وإجراء المقابلة

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعاقدية للحضور لمطابقة الوثائق وإجراء المقابلة ابتداء من غد الإثنين. وطلبت الإدارة من المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة، سواء الأصل أو صور مصدقة. وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة هي الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، وترجمة السجل الأكاديمي من مكتب معتمد، والرخصة المهنية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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