︎
.
بدأ فريق الشباب المرحلة الثانية من الاعداد للموسم الجديد بالملعب الرديف، وذلك بعد أن أنهى الفريق المرحلة الأولى في معسكره الخارجي بمدينة ماربيا الإسباني.
ووصلت بعثة فريق الشباب إلى العاصمة الرياض، قبل أيام، قادمة من إسبانيا، لاستكمال التحضيرات.
ونظم الشباب معسكرًا تحضيريًا بمدينة ماربيا الإسبانية في يوليو الماضي؛ حيث تخلله عدة مباريات ودية.
وواجه الشباب وديًا كلًا من: لاس بالماس، ريال سرقسطة، ألخيسراس و بالومبيديكا الإسباني.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يبدأ المرحلة الثانية من الاعداد للموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.