الشباب يبدأ المرحلة الثانية من الاعداد للموسم الجديد

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بدأ فريق الشباب المرحلة الثانية من الاعداد للموسم الجديد بالملعب الرديف، وذلك بعد أن أنهى الفريق المرحلة الأولى في معسكره الخارجي بمدينة ماربيا الإسباني.

ووصلت بعثة فريق الشباب إلى العاصمة الرياض، قبل أيام، قادمة من إسبانيا، لاستكمال التحضيرات.

ونظم الشباب معسكرًا تحضيريًا بمدينة ماربيا الإسبانية في يوليو الماضي؛ حيث تخلله عدة مباريات ودية.

وواجه الشباب وديًا كلًا من: لاس بالماس، ريال سرقسطة، ألخيسراس و بالومبيديكا الإسباني.



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Source akhbaar24

