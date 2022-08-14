القبض على مواطن حطم 3 شاشات لأجهزة صرافات آلية في الخبر

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أعلنت شرطة محافظة الخبر القبض على مواطن لتكسيره 3 شاشات لأجهزة صرافات آلية. وأكدت الشرطة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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