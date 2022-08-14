استشاري توضح أهم أنواع حبوب الحديد للمرأة الحامل

︎ . المناطق_الرياض أوضحت الدكتورة مها النمر “استشاري نساء وولادة” أن هناك أنواع من الحديد تكون مفيدة للمرأة الحامل وتجعلها هي وجنينها بصحة جيدة. وذكرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أهم أنواع الحديد، وهي: فروز: فقط حديد ١٠٠ ملغ فروز ف: حديد ١٠٠ ملغ+حمض الفوليك ٣٥٠ ميكروجرام فيفول:حديد ١٥٠ملغ +حمض الفوليك ٥٠٠ميكروجرام فيرومين:حديد١٩٠ ملغ فيروجلوبين: حديد١٥ ملغ +حمض فوليك ٣٥٠ميكروجرام +معادن وقالت أنه من الأفضل في الاشهر الاولى تناول حمض الفوليك بمفرده يومياً، ومكملات الحديد بعد الشهر الثالث. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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