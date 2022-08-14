انفجار نيزك في سماء ولاية يوتا الأمريكية يحدث دويا مرعبا.. فيديو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سمع سكان مناطق شمال ولاية يوتا الأمريكية، السبت، دويًا مرتفعًا يرجع إلى مرور نيزك في السماء، ما أحدث حالة من الهلع.

وذكرت صحيفة ” نيويورك بوست” الأمريكية، أن تقارير الضوضاء العالية سُمعت قرابة الساعة 8:30 صباحًا، مع انتشار تأكيدات سكان جنوب ولاية أيداهو أنهم سمعوا أيضًا الدوي.

وطمأن سبنسر كوكس، حاكم ولاية يوتا، السكان عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مؤكدًا أنه لا علاقة للحدث بأي نشاط زلزالي أو منشآت عسكرية.

وأعلن مكتب “سولت ليك سيتي” التابع لدائرة الأرصاد الجوية الأمريكية، أن مخطط الكشف عن الصواعق قد التقط وميض أثر النيزك، وقال المسؤولون إن النيزك تأكدت رؤيته على ما يبدو من خلال فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحدث عدد من السكان عن الواقعة، فأكدت ويندي ميلينج، من سكان المدينة، أنها عند خروجها من منزلها صباح يوم السبت، سمعت ضجيجا وصفته بأنه “صوت مرتفع عميق” تبعه بضع ثوان من الهدير.

وتابعت: “لقد بدأ الأمر مشابهًا لصوت طائرة نفاثة، وتلاها صوت قصير مشابه لصوت الرعد المنخفض”.