شاهد.. مختص هندسة نقل: فرض رسوم على الطرق يحتاج إلى توفير طرق بديلة مجانية للجميع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قال المختص في هندسة النقل والمرور علي مليباري، اليوم، إن التوجه لفرض رسوم على الطرق يحتاج إلى توفير طرق بديلة مجانية يستخدمها الجميع.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية” أن هذا الأمر مبكر ويحتاج إلى المزيد من الدراسات، ويجب أن تتم دراسة الطرق البديلة بشكل جيد وتوزيع الكثافة المرورية عليها.

وبين أن الطرق البديلة يجب أن تكون مستويات التشغيل عليها أعلى بكثير وتوفر خدمة تليق بالمواطن.