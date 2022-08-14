غارات إسرائيلية على سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

استهدفت ضربات إسرائيلية مواقع عسكرية في سوريا يتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي، حيث سقطت عدة صواريخ في محيط قرية أبو عفصة، وفي قاعدة دفاع جوي ورادار في المنطقة.

وبحسب المرصد السوري، دوت عدة انفجارات عنيفة في المواقع، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإنقاذ الجرحى وإخلاء القتلى، دون معرفة عدد الخسائر البشرية حتى الآن.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو 19 على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وكان المرصد السوري قد وثق، في 21 يوليو الفائت، 8 قتلى سقطوا نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في محيط العاصمة دمشق.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن القتلى هم “3 من جنسيات غير سورية و2 من العاملين مع حزب الله اللبناني سقطوا باستهداف موقع لتصنيع الطائرات المسيّرة الإيرانية بمحيط السيدة زينب – 3 عناصر سوريين قتلوا باستهداف مواقع عسكرية وبطاريات دفاع جوي في محيط مطار المزة العسكري”