سماع دوي انفجارات في سماء طرطوس غرب سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات سمع دوي انفجارات مساء الأحد في سماء محافظة طرطوس السورية الساحلية، وفق وسائل إعلام النظام السوري. وقالت وسائل الإعلام إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء طرطوس. فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن غارات إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية تتواجد بها ميليشيات إيرانية بطرطوس. كما أضاف أن الغارات استهدفت قاعدة دفاع جوي تابعة للنظام السوري في ريف طرطوس الجنوبي. أخبار قد تهمك

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