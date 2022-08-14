اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي فخامة الرئيس المصري في حادث حريق كنيسة بمحافظة الجيزة

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، في ضحايا حادث حريق كنيسة في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامة رئيس جمهورية مصر الشقيقة ولشعب مصر الشقيق وأسر الضحايا، مؤكداً سموه تضامن مملكة البحرين مع شقيقتها جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، راجيًا سموه لأهل الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وللمصابين سرعة الشفاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية مماثلة إلى أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
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