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عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر

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محمد الفلاح - تقام اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومصر المقاصة  في الدور الستة عشر من البطولة الخاصة بكأس مصر نسخة 2021-2022.

وتنطلق مجريات مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية ، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي الرسمي

وجاءت تشكيلة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: علي لطفي.‏
  • خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمود متولي – محمد هاني - كريم فؤاد.‏
  • خط الوسط: أليو ديانج- لويس ميكيسوني- محمد فخري- زياد طارق.‏
  • خط الهجوم: أحمد سيد غريب.‏

ويتواجد على دكة البدلاء كلًا من: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد " شرقية".‏

بينما جاءت تشكيلة مصر المقاصة لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان
  • خط الدفاع: عبد الرحمن زين - علي المصري – مصطفى كاجو – هشام حافظ
  • خط الوسط: أحمد عيد - محمد محسن – إسلام زيادة
  • خط الهجوم: محمود عادل – محمد أمو – جون أفيري

الأهلي ومصر المقاصة

ومن المقرر أن تذاع أحداث اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والمقاصة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس .  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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