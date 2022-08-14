شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مصر المقاصة في كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجارى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومصر المقاصة في الدور الستة عشر من البطولة الخاصة بكأس مصر نسخة 2021-2022.

وتنطلق مجريات مباراة الأهلي ومصر المقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي الرسمي

وجاءت تشكيلة الأهلي لمواجهة مصر المقاصة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.‏

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمود متولي – محمد هاني - كريم فؤاد.‏

خط الوسط: أليو ديانج- لويس ميكيسوني- محمد فخري- زياد طارق.‏

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.‏

ويتواجد على دكة البدلاء كلًا من: حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومصطفى شوبير ومحمد ‏نصير وأحمد سيد عبدالنبي ومحمد أشرف وميدو نبيل ومحمد أحمد " شرقية".‏

بينما جاءت تشكيلة مصر المقاصة لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد طارق سليمان

خط الدفاع: عبد الرحمن زين - علي المصري – مصطفى كاجو – هشام حافظ

خط الوسط: أحمد عيد - محمد محسن – إسلام زيادة

خط الهجوم: محمود عادل – محمد أمو – جون أفيري

الأهلي ومصر المقاصة

ومن المقرر أن تذاع أحداث اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والمقاصة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية.