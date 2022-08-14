شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتأهل إلى نهائي دورة التضامن على حساب الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي الأولمبي، في التأهل إلى دور نهائي دورة التضامن الإسلامي، البطولة التي تقام منافساتها بقونية التركية.

منتخب السعودية يتأهل إلى نهائي كأس التضامن على حساب الجزائر

يأتي ذلك بعدما حقق منتخب السعودية الأولمبي الفوز على نظيره الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في دور نصف النهائي، اليوم الأحد.

افتتح التهديف هيثم عسيري، لصالح منتخب السعودية الأولمبي في الدقيقة 14، من عمر الشوط الأول، ثم تمكن أحمد الغامدي في تسجيل الهدف الثاني لصالح منتخب السعودية، في الدقيقة 20.

فيما تمكن المنتخب الجزائري من تقليص النتيجة، عند الدقيقة 36، من ركلة جزاء سجلها شمس الدين بكوش.

المباراة شهدت تواجد الأمير فهد بن جلوي، رئيس الوفد السعودي، ونائب رئيس الوفد، أضواء عبد الرحمن العريفي.

منتخب السعودية ينتظر الفائز من مباراة تركيا وأذربيجان



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي الأولمبي في مباراة نهائي دورة التضامن الإسلامي، الفائز من لقاء تركيا وأذربيجان.