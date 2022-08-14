شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لدياز.. غيابات بالجملة في صفوف الهلال قبل انطلاقة الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، صدمة قوية، وذلك بسبب كثرة الغيابات في صفوف الزعيم قبل إنطلاقة الدوري.

7 غيابات في صفوف الهلال قبل مواجهة الخليج

‏حيث أوضحت صحيفة "الجزيرة"، أن نادي الهلال سوف يغيب عن صفوفه 7 لاعبين دفعة واحدة، في المباريات الأولى للفريق ببطولة الدوري السعودي.

الصحيفة أشارت إلى أن الثنائي جانع هيون سو، ومحمد البريك، سوف يغيبان عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في المباريات الأولى للفريق في الدوري، وذلك بعد تعرضهما للإصابة في ودية نوتنجهام فورست.

كما يغيب أيضًا، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج، محمد كنو.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.