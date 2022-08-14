تحسين تقاطع طريق التخصصي مع طريق محمد بن عبدالعزيز بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نفذت للجنة التنفيذية للسلامة المرورية، بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، أعمال تحسين تقاطع طريق التخصصي مع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، مع رفع مستوى السلامة المرورية.
وبحسب الحساب الرسمي لإمارة الرياض، جاء ذلك بناء على توجيهات أمير منطقة الرياض بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالرحمن، رئيس اللجنة العليا للسلامة المرورية بمعالجة وتحسين التقاطعات في المدينة.
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ونشر حساب الإمارة لقطات تبين الجهود الكبيرة في معالجة وتحسين التقاطع بشكل حضاري ويسهل العملية المرورية.
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