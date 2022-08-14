البحرين تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعربت وزارة الخارجية عن تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة جمهورية مصر العربية وشعبها وأسر وعائلات الضحايا جراء حادث حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة، مؤكدة تعاطف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية ، قيادة وحكومة وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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