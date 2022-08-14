محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك إجراءات ممنوعة على موظفي القطاع العام.

إجراءات ممنوعة على موظفي القطاع العام:

ولفتت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إلى أن موظفي القطاع العام لا يسمح لهم بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

مهمات الموظف:

وبحسب اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، تتضمن الوظيفة مهمات واختصاصات مدنية يؤديها الموظف لخدمة عامة يخضع فيها للسلطة الرئاسية في التنظيم الإداري.