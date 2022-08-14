“أبشر” تجيب على أكثر 4 أسئلة شائعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أجابت منصة أبشر على أبرز الأسئلة الأكثر استفساراً بخصوص خدمات المنصة على مدار الأسبوع.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أبرز هذه الأسئلة واجاباتها، وهي:

لم أستطع تنفيذ خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين من خلال منصة أبشر ما هو الإجراء؟

أجابت المنصة أنه في حال عدم تمكنك من تنفيذها إلكترونياً، يتم رفع طلب من خلال خدمة (تواصل) الخاصة بالجوزات عبر الخطوات التالية :(خدماتي – خدمات – تواصل).

لدي خادمة وهي حالياً في فترة التجربة ولم تصدر لها إقامة، كيف يتم عمل تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة أبشر؟

ذكرت المنصة أن ذلك يتم من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اتباع الخطوات التالية: اختيار العمالة – خدمات – إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

كيف يمكنني إصدار رخصة سير بدل تالف، فاقد من خلال منصة أبشر؟

أوضحت أن ذلك يتم من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم (اختيار المواعيد – المرور – حجز موعد – إصدار رخصة سير بدل تالف، فاقد) وبعد حجز الموعد تظهر جميع المتطلبات الخاصة بالخدمة المختارة.

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كيف يمكنني التنازل عن ملكية السيارة؟

أشارت المنصة إلي أن المتاح حالياً فقط مبايعة المركبات.