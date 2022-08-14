فايز المالكي ينشر فيديو عبور مركبة بها أطفال لأحد الأودية.. ويعلق: «الله يعين الدفاع المدني»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

نشر الفنان فايز المالكي، اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة عبور قائد مركبة بها أطفال لأحد الأودية، ما يعرض حياته والركاب للخطر.

وعلق فايز المالكي: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. يا رب إن ماجاهم شيء.. والله يعين الدفاع المدني على بعض الناس”.

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وتبين أن الفيديو لم يتم تصويره في المملكة، وكان في عمان، حيث اتخذت السلطات هناك الإجراءات اللازمة حيال السائق.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني – في وقت سابق – إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مطرية.

وأهابت المديرية بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة من نواتج الأمطار، كالسيول المنقولة والمستنقعات المائية والابتعاد عن أماكن تجمع السيول وعدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية.

وحذرت من التنزه حول مجاري السيول أو المستنقعات المائية أو السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة كبيرة، مع أهمية تفعيل دور الأسرة التوعوي في المحافظة على سلامة الأطفال وإبعادهم عن الأماكن الخطرة المحتملة، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.