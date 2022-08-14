“هيئة الاتصالات” تدعو العموم إلى تقديم مرئياتهم حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات

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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الأحد)، العموم إلى تقديم مرئياتهم حول اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، سعياً منها إلى إيجاد الأساس القانوني والتنظيمي لعملية تطوير وتنمية خدماتها.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 28 أغسطس 2022م، داعيةً كافة الجهات المهتمة محلياً ودولياً للإفادة بمرئياتهم حول اللائحة، وذلك عبر منصة تنظيمات الهيئة، أو عبر تسليمها باليد “ورقياً وإلكترونياً” في مقر الهيئة،

وأضافت أنها تهدف بذلك إلى تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وضمان التنافسية العالية، وتعزيز حماية المستخدمين، حيث تشمل اللائحة أحكاماً تفصيلية لقطاع الاتصالات واستخدامات الطيف الترددي، وأحكاماً لتنظيم خدمات وأنشطة قطاع تقنية المعلومات.

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Source akhbaar24

