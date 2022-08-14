الشيخ عبدالله المطلق يوضح حكم زكاة المال الموفر للإدخار

︎ . المناطق_الرياض أجاب الشيخ عبدالله المطلق على سؤال: ما حكم زكاة المال الموفر من الراتب الشهري للإدخار؟ وأوضح خلال حديثه عبر “قناة السعودية” أن كل ما حال عليه الحول سواء أصله من الراتب أو غيره يجب فيه الزكاة، إلا نماء التجارة و انتاج البهايم. وتابع أن ربح التجارة ونماء البهايم هذا زكاته زكاة أصله. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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