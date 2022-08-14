“البلدية والإسكان”: شهادة التأهيل لمنشآت نقل الأثاث متطلب أساسي لإصدار أو تجديد الرخص

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قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (الأحد)، إن الحصول على شهادة التأهيل لمنشآت نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية متطلب أساسي لإصدار أو تجديد الرخص البلدية.

ودعت الوزارة أصحاب منشآت نقل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية إلى طلب خدمة التأهيل، من خلال الرابط.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق الخدمة التي تمكّن المستفيد من تقديم خدمات نقل الأثاث بعد حصوله على شهادة التأهيل فورًا.



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Source akhbaar24

