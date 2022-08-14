قبل مواجهة ريال مدريد.. 10 صفقات جديدة من أجل طموح ألميريا في الليجا

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يستعد نادي ألميريا لافتتاح مشواره في الدوري الإسباني بخوض مباراة مرتقبة أمام حامل اللقب وبطل دوري أبطال أوروبا ريال مدريد، في بداية مشواره بالموسم الرياضي الجديد بالدوري الإسباني 2022-2023.

ويواجه فريق ألميريا نظيره ريال مدريد، اليوم الأحد، في تمام الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، التي انطلقت رسميا الجمعة الماضية.

تركي آل الشيخ مالك ألميريا يطمح في الظهور بشكل قوي ومميز يُتوج المجهود العمل الرائع الذي بُذل منذ امتلاكه للنادي الإسباني.

“سبورت 24” يستعرض خلال التقرير التالي الصفقات التي أبرمها حامل لقب دوري الدرجة الثانية الإسباني من أجل تحقيق طموح جماهيره ومالكه هذا الموسم.

المهاجم الهداف

ألميريا أعلن تعاقده مع المهاجم ليو بابتيستاو بعقد مدته 4 سنوات، جاء ذلك في صفقة انتقال من سانتوس البرازيلي، مقابل 1.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

بابتيستاو يملك خبرة كبيرة بالدوري الإسباني وسبق له اللعب لأندية أتليتكو مدريد وريال بيتيس وفياريال ومتوقع ظهور بمستوى رائع مع ألميريا إلى جوار النيجيري الهداف عمر صادق.

الحارس المخضرم

ألميريا أعلن أيضًا عن تعاقده مع الحارس فيرناندو باتشيكو قادمًا من ديبورتيفو ألافيس في سوق الانتقالات الصيفية.

باتشيكو (30 عامًا) لعب في ألافيس خلال المواسم السبعة السابقة، وخاض بقميصه 252 مباراة، وساهم في وصوله لنهائي كأس ملك إسبانيا 2017.

رهان ألميريا

ألميريا الذي قدم المهاجم الأوروجواياني داروين نوينز المنتقل لصفوف ليفربول الإنجليزي، حقق مكاسب مالية وفنية ضخمة أوضحت العين الثاقبة لإدارة النادي،.

ومازال نادي ألميريا ومالكه تركي آل الشيخ يراهن على تقديم أسماء جديدة مميزة واستثمار مضمون لمستقبل النادي الإسباني.

وتعاقد ألميريا مع البرازيلي كايلي القادم من سانتوس، والصربي ماركو ميلوفانوفيتش القادم من بارتيزان، وأليخاندرو بوزو القادم من إشبيلية، و البرتغالي جوي جيديش القادم من فيتوريا جيمارايش.

كما انضم الصربي سرديان بابيتش من ريد ستار، ولاعب غينيا بيساو هوبولانج مينديش من لوريان، والسلوفاكي مارتن سفيدرسكي من مانشستر يونايتد، وأرناو سولا من برشلونة.

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Source akhbaar24

