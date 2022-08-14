وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي الأخضر الأولمبي

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حرص وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على توجيه رسالة للاعبي المنتخب الوطني الأولمبي بعد تأهلهم إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وكتب الفيصل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نهائي آخر لمنتخبنا تحت 23 عام ، مبروك لأبطالنا الشباب وصولهم إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي (قونية2022)، فخورين فيكم يا أبطال فالكم الذهب”.

وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز على نظيره الجزائري، مساء اليوم الأحد، بنتجة 2-1، ليتأهل إلى نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

وسجل هيثم عسيري الهدف الأول للأخضر الأولمبي في الدقيقة 14، قبل ان يضيف أحمد الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب الجزائر عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 79 قرر المدير الفني للمنتخب الأولمبي اخراج ريان حامد ودخول بدلا منه خالد دغريري.



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Source akhbaar24

