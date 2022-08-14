شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة غياب لويس جوستافو عن النصر في أولى مباريات الدوري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الوحدة في أولى مباريات الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم لموسم 2022-2023 بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

حقيقة غياب لويس جوستافو

وكان البرازيلي لويس جوستافو قد غاب عن المشاركة مع فريق النصر في المعسكر التحضيري الذي كان في ماربيا في إسبانيا وذلك بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل الانضمام إلى صفوف فريق العالمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان فريق النصر قد أعلن ضم البرازيلي صاحب الـ34 عامًا لمدة موسم واحد قابل للتمديد في صفقة انتقال حر، ولعب مع المنتخب البرازيلي 42 مباراة دولية، كما لعب في بايرن ميونخ وأولمبيك مارسيليا، ويجيد اللعب في مركز محور الدفاع.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن النجم البرازيلي يحتاج إلى راحة لمدة أسبوعين فقط من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها، ومن المُتوقع أن يكون جاهز لمواجهة الوحدة في الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في المواجهة التي ستقام على ملعب مرسول بارك.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة الدوري السعودي، خاصة فريق الوحدة الذي صعد إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.