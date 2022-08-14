وكيل أعمال سلمان رشدي: حالته تتحسن وطريق التعافي طويل

محمد بن مسعود - الدمام - بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬شاب‭ ‬أميركي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬لبناني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬الأميركية‭ ‬ونقله‭ ‬للمستشفى‭ ‬الجمعة،‭ ‬كشف‭ ‬وكيل‭ ‬أعمال‭ ‬الروائي‭ ‬البريطاني‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي،‭ ‬إن‭ ‬الأطباء‭ ‬أزالوا‭ ‬عنه‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الصناعي‭ ‬وإن‭ ‬حالته‭ ‬تتحسن‭.‬

وكتب‭ ‬آندرو‭ ‬وايلي‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬،‭ ‬‮«‬أزالوا‭ ‬عنه‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الصناعي،‭ ‬وبدأ‭ ‬الطريق‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭… ‬سيكون‭ ‬طويلا‭ ‬فالإصابات‭ ‬خطيرة،‭ ‬لكن‭ ‬حالته‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬وايلي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬صحة‭ ‬رشدي‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭.‬

وكان‭ ‬وكيل‭ ‬أعمال‭ ‬رشدي‭ ‬كشف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الروائي‭ ‬البريطاني‭ ‬أن‭ ‬الأطباء‭ ‬وضعوه‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬التنفس‭ ‬الصناعي‭ ‬بعد‭ ‬جراحة‭ ‬استمرت‭ ‬ساعات،‭ ‬وإنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الكلام‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يفقد‭ ‬إحدى‭ ‬عينيه‭ ‬وأن‭ ‬الأعصاب‭ ‬في‭ ‬ذراعه‭ ‬لحق‭ ‬بها‭ ‬الضرر‭ ‬كما‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابات‭ ‬في‭ ‬الكبد‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الروائي‭ ‬البريطاني‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي،‭ ‬كان‭ ‬تعرّض،‭ ‬الجمعة،‭ ‬لهجوم‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يتقدّم‭ ‬لإلقاء‭ ‬محاضرة‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الإبداع‭ ‬أمام‭ ‬مئات‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬تشوتاكوا‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

حينها‭ ‬هرع‭ ‬شاب‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬لبنانية‭ ‬يدعى‭ ‬هادي‭ ‬مطر،‭ ‬صوب‭ ‬المنصة‭ ‬وسدد‭ ‬عدة‭ ‬طعنات‭ ‬للكاتب‭ ‬الذي‭ ‬رصدت‭ ‬إيران‭ ‬مكافأة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬لمن‭ ‬يُجهز‭ ‬عليه‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬محامي‭ ‬المتهم‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما،‭ ‬بالالتماس‭ ‬نيابة‭ ‬عنه‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬للمحاكمة‭.‬

أما‭ ‬رشدي‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬75‭ ‬عاما،‭ ‬فقد‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬جراء‭ ‬الاعتداء،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬يخضع‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭.‬