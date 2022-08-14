«الأرصاد»: سيول وبرد على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تساقط برد وسيول ونشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام الرؤية، وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة – الشعيبة ـ الليث.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأحد في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.