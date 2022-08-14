تنبيه عاجل لجنة الأحياء العشوائية بـ جدة للمواطنين بشأن صرف التعويضات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

دعت لجنة الأحياء العشوائية بـ جدة، اليوم الأحد، سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة عبر بوابة أمانة جدة الرقمي من خلال الرابط التالي http://jeddah.gov.sa.

وقالت لجنة الأحياء العشوائية في جدة، إن مشروع تطوير هذه الأحياء إلى تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية، ومن أبرزها (الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان).

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وأكدت اللجنة مواصلة تقديم خدماتها لسكان الأحياء العشوائية، ومن أبرزها نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.