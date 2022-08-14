النيابة العامة تقرر المساءلة الجزائية لمن ضلل المستهلك عبر بيانات تجارية مزيفة

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت النيابة العامة أن البيانات التجارية تتمتع بقدر كبير من الحماية الجزائية والتوثيق القانوني الرفيع، ويُحظر في هذا الشأن أي بيان ينطوي على تضليل للمستهلك أو حمله على الاعتقاد بخلاف الواقع، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
ونشرت النيابة العامة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنفوجرافا توضيحيا، أكدت فيه أنه لا يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع إلا بالنسبة للمنتجات التي تنطبق عليا هذه الميزات.
وأضافت النيابة أنه بالنسبة للأشخاص والأسماء التجارية الذين اكتسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقها، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها، ونوعها، والجهة التي منحتها، ولا يجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
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