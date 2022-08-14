السديس: إطلاق «مجلس فتيات الرئاسة» بالحرمين الشريفين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إطلاق “مجلس فتيات الرئاسة” بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي. وأكد معاليه أن المجلس جاء تجسيداً لمواكبة ما تسعى له الرئاسة من تمكين للمرأة في الحرمين الشريفين وفق الرؤية المباركة للمملكة (2030). وأضاف معاليه أن الرئاسة من خلال هذا المجلس المبارك تحرص على العناية بفتيات الرئاسة والاهتمام بهن واستثمار قدراتهن وتوجيهها بما يعود بالنفع لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين. وفي الختام سأل معاليه الله -العلي القدير- أن يُعين الجميع وأن يُبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أخبار قد تهمك

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