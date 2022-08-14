الكويت تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الكويت اليوم الأحد، عن استئناف الرحلات الجوية إلى المدينة المنورة في المملكة، اعتبارًا من 17 أغسطس الجاري.
وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في بيان لها، إن إعادة تشغيل الرحلات التجارية إلى المدينة المنورة، سيكون بواقع رحلتين في الأسبوع أيام الأحد والأربعاء.
وأوضحت الشركة، أنه اعتبارا من 13 سبتمبر المقبل سيكون اجمالي الرحلات إلى المدينة المنورة ثلاث رحلات في الاسبوع ايام الاحد والثلاثاء والاربعاء مبينة أن وجهة المدينة المنورة تعد من الوجهات ذات الأهمية الكبرى للمسلمين لما تحتويه من أماكن مقدسة ومعالم دينية وثقافية.
وأشارت إلى أن “الخطوط الكويتية”، تسعى بشكل متواصل لمنح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتقديم أفضل خدمة لهم عبر إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة.
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