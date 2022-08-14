الخطوط السعودية تُتم عملياتها التشغيلية لموسم الحج وتودّع آخر رحلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

اختتمت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لنقل الحجاج إلى مختلف أنحاء العالم، حيث غادر اليوم آخر فوج من ضيوف الرحمن على الرحلة رقم (SV5712) من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة متجهين إلى مدينة أحمد آباد بالهند، وعلى متنها (347) حاجاً، ووُدِّعوا بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي عامر بن صالح آل خشيل.

ويكتمل بذلك إنجاز الخطة التشغيلية للحج التي بدأت بمرحلة القدوم في السادس من يونيو الماضي، ثم مرحلة المغادرة في الرابع عشر من شهر يوليو الماضي. وقد بلغ عدد الضيوف الذين نُقِلوا في المرحلتين أكثر من (350) ألف حاج: (120) ألف حاج عبر (300) رحلة مخصصة للحج، بالإضافة إلى أكثر من (230) ألف حاج نُقِلوا عبر شبكة الرحلات المجدولة والإضافية.

وكشفت إحصائيات خدمة “الأمتعة أولاً” التي وفرتها “السعودية” لأول مرة عن استلام (280) ألف من الأمتعة، في الوقت الذي حققت فيه هذه الخدمة أهدافها بتسهيل إجراءات السفر وتقليل وجود الحجاج في صالة المطار. وتضمنت الخدمة إصدار بطاقة صعود الطائرة واستلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

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