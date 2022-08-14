محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعربت وزارة الخارجية عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق المروع الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين في جمهورية مصر العربية، والذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. وقدمت الوزارة أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب مصر، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، والأمن والسلامة لجمهورية مصر وشعبها الشقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الحزن والأسى جراء حادث الحريق الذي تعرضت له كنيسة أبوسيفين بجمهورية مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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