اخبار دوليه – 41 قتيلا بينهم الكاهن بحريق مروع في كنيسة مصرية

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع‭ ‬حريق‭ ‬بكنيسة‭ ‬أبوسيفين‭ ‬بحي‭ ‬إمبابة‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ ‬المصرية،‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬الضحايا،‭ ‬بينهم‭ ‬41‭ ‬قتيلا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

فيما‭ ‬أفاد‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬المصرية‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬‮«‬نقل‭ ‬55‭ ‬حالة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬بحادث‭ ‬حريق‭ ‬كنيسة‭ ‬الشهيد‭ ‬أبوسيفين‭ ‬بإمبابة‭. ‬وجارٍ‭ ‬حصر‭ ‬الوفيات‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكنيسة،‭ ‬وفاة‭ ‬القس‭ ‬عبد‭ ‬المسيح‭ ‬نجيب‭ ‬كاهن‭ ‬كنيسة‭ ‬أبو‭ ‬سيفين‭ ‬بإمبابة‭ ‬متأثرا‭ ‬بإصابته‭ ‬جراء‭ ‬الحريق‭.‬

النيران‭ ‬التهمت‭ ‬الكنيسة

في‭ ‬التفاصيل،‭ ‬تلقت‭ ‬السلطات‭ ‬بلاغا‭ ‬بنشوب‭ ‬الحريق‭ ‬المروع،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬النيران‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬بالكنيسة‭ ‬وامتدت‭ ‬لباقي‭ ‬الطوابق‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬130مترا،‭ ‬والتهمت‭ ‬غالبية‭ ‬محتويات‭ ‬الكنيسة،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬العشرات‭ ‬باختناقات‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬ضابطين‭ ‬و3‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬اندلع‭ ‬نتيجة‭ ‬لخلل‭ ‬كهربائي‭.‬

محاولة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق

ودفعت‭ ‬السلطات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬لنقل‭ ‬القتلى‭ ‬والمصابين،‭ ‬كما‭ ‬دفعت‭ ‬عشرات‭ ‬سيارات‭ ‬الإطفاء‭ ‬لمحاولة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬النيران‭ ‬وإخماد‭ ‬الحريق‭.‬