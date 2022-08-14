اخبار دوليه – 41 قتيلا بينهم الكاهن بحريق مروع في كنيسة مصرية

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع حريق بكنيسة أبوسيفين بحي إمبابة غرب العاصمة المصرية، صباح الأحد، أسفر عن عشرات الضحايا، بينهم 41 قتيلا على الأقل.
فيما أفاد بيان لوزارة الصحة المصرية بأنه تم «نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة. وجارٍ حصر الوفيات».
وأعلن المتحدث باسم الكنيسة، وفاة القس عبد المسيح نجيب كاهن كنيسة أبو سيفين بإمبابة متأثرا بإصابته جراء الحريق.
النيران التهمت الكنيسة
في التفاصيل، تلقت السلطات بلاغا بنشوب الحريق المروع، وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الرابع بالكنيسة وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130مترا، والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.
محاولة السيطرة على الحريق
ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.
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